Гериатрические центры создадут в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 09:04 2019-02-03T09:18:10+03:00

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Гериатрические центры (для оказания социальной и медицинской помощи пожилым людям) появятся на Алтае в течение шести лет. Их создадут в рамках регионального проекта «Старшее поколение».

Проект направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

- Он предполагает развитие системы долговременного ухода за пожилыми. Это как социальные, так и медицинские услуги, в том числе и вне стационарных условий, то есть на дому, - поясняют в Минсоцзащиты.

В частности, в 2019 году планируется приобрести 15 специально оборудованных авто для доставки пожилых в медучреждения из отдаленных сел. В течение шести лет предполагается также создание ресурсного центра, который будет координировать работу гериатрических центров, и геронтологических отделений в четырех центрах социального обслуживания населения.

Также предусмотрено обучение граждан предпенсионного возраста для поддержания их занятости.

- Это позволит им продолжить трудовую деятельность как на прежних рабочих местах, так и на новых, - отметили в Минсоцзащиты края.

ИСТОЧНИК KP.RU