Гериатрические центры создадут в Алтайском крае
Гериатрические центры (для оказания социальной и медицинской помощи пожилым людям) появятся на Алтае в течение шести лет. Их создадут в рамках регионального проекта «Старшее поколение».
Проект направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
- Он предполагает развитие системы долговременного ухода за пожилыми. Это как социальные, так и медицинские услуги, в том числе и вне стационарных условий, то есть на дому, - поясняют в Минсоцзащиты.
В частности, в 2019 году планируется приобрести 15 специально оборудованных авто для доставки пожилых в медучреждения из отдаленных сел. В течение шести лет предполагается также создание ресурсного центра, который будет координировать работу гериатрических центров, и геронтологических отделений в четырех центрах социального обслуживания населения.
Также предусмотрено обучение граждан предпенсионного возраста для поддержания их занятости.
- Это позволит им продолжить трудовую деятельность как на прежних рабочих местах, так и на новых, - отметили в Минсоцзащиты края.
ИСТОЧНИК KP.RU