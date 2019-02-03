2019-02-03T09:18:10+03:00
Общество

Гериатрические центры создадут в Алтайском крае

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

Гериатрические центры (для оказания социальной и медицинской помощи пожилым людям) появятся на Алтае в течение шести лет. Их создадут в рамках регионального проекта «Старшее поколение».

Проект направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

- Он предполагает развитие системы долговременного ухода за пожилыми. Это как социальные, так и медицинские услуги, в том числе и вне стационарных условий, то есть на дому, - поясняют в Минсоцзащиты.

В частности, в 2019 году планируется приобрести 15 специально оборудованных авто для доставки пожилых в медучреждения из отдаленных сел. В течение шести лет предполагается также создание ресурсного центра, который будет координировать работу гериатрических центров, и геронтологических отделений в четырех центрах социального обслуживания населения.

Также предусмотрено обучение граждан предпенсионного возраста для поддержания их занятости.

- Это позволит им продолжить трудовую деятельность как на прежних рабочих местах, так и на новых, - отметили в Минсоцзащиты края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Сотрудник банка» лишил пенсионера 62 тысяч рублей
На Алтае – подъем заболеваемости пневмонией, один человек умер
Погода 3 февраля в Барнауле: потеплеет до -20
Участок для строительства многоэтажки продается в центре Барнаула за 70 млн рублей
Горожане сообщают о новой коммунальной аварии в Барнауле
Волейболисты «Университета» уступили подмосковной «Искре»
Замначальника алтайской колонии осудили за махинации с картофелем
В Барнауле разыскивают троих грабителей, вырвавших сумку из рук бабушки
Сразу две трассы перекроют в Алтайском крае на три часа
Жительница алтайского села перевела мошеннику 39 тысяч рублей
Вместо жизни в Казахстане россияне возвращаются в Алтайский край
Таксиста будут судить на Алтае за ДТП со смертельным исходом
Финики, изюм, арахис, яблоки, томаты незаконно пытались ввезти на Алтай
В бийском дворе горела иномарка
На Алтае убили 79-летнюю пенсионерку за отказ занять деньги
Водитель «шестерки» сбил трех человек на пешеходном переходе в Барнауле
После исчезновения 35-летнего жителя Новоалтайска возбудили уголовное дело
Микроавтобус снес рекламную конструкцию в Барнауле