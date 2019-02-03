Погода 3 февраля в Барнауле: потеплеет до -20

СЕГОДНЯ 05:47 2019-02-03T05:48:11+03:00

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3 февраля в Барнауле, по прогнозам синоптиков, ожидается кратковременное потепление до -18…-20 градусов. В первой половине дня временами снег, на дорогах гололед. Ветер 3-8 метров в секунду. А 4 февраля столбик термометра вновь упадет до -25…-27. Осадков уже не будет.

Предстоящей ночью также будут стоять трескучие морозы -27…-29 градусов, временами снег и небольшой ветер.

В целом по краю днем 3 февраля -13...-18, в северных районах до -23, местами по югу -8...-13, с похолоданием в течение дня. На большей части региона снег, в южных районах местами сильный, кое-где метель. Ветер умеренный, но по югу порывы будут достигать 12-17 м/с.

Днем 4 февраля -23…-28, в южных районах -14…-19 с похолоданием в течение дня. В южных районах снег, местами метель и порывы до 14 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU