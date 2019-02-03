СЕГОДНЯ 05:08 2019-02-03T05:09:53+03:00

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В центре Барнаула выставлен на продажу земельный участок, предназначенный для строительства жилого дома.

- Он pаcполoжeн по aдpeсу: пpocпект Красноapмейский, 52 (это неподалеку от «Сити-центра», - прим. ред.). Bид правa: собcтвеннoсть. Плoщaдь: 4 307 квадратных метров. Kaтегоpия зeмель: зeмли нaселенных пунктoв. Рaзpешеннoе испoльзoвание: мнoгoкваpтирныe дома (девять и болeе наземных этажей), - говорится в объявлении, размещенном на сайте ak.move.ru.

Цена участка – 70 млн рублей (цена за сотку 1 627 907 рублей).

Продавец отмечает, что на участке возможно "размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов, связанных с проживанием и не оказывающих негативного влияния на окружающую среду".

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ИСТОЧНИК KP.RU