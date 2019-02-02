2019-02-02T15:56:51+03:00
Происшествия

Горожане сообщают о новой коммунальной аварии в Барнауле

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Горожане сообщают о новой коммунальной аварии в БарнаулеГорожане сообщают о новой коммунальной аварии в БарнаулеФото: со страницы vk.com/incident_22
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Коммунальное хозяйство Барнаула вновь не выдерживает проверку на прочность из-за сильных морозов. Сегодня, 2 февраля, горожане сообщили о порыве водопровода на Малом Прудском переулке.

Сообщение о новой коммунальной аварии появилось в паблике «Инцидент Барнаул». Очевидцы пишут, что порыв произошел в районе завода АЗА. Вышедшая на поверхность вода залила проезжую часть. На опубликованном фото видно, что на место уже прибыла аварийная бригада. Сколько домов, и на какой срок попадут под отключение от водоснабжения на время ремонта, пока не сообщается.

Напомним, что только на этой неделе в Барнауле произошло несколько серьезных коммунальных аварий. Две из них случились практически в одно время. В ночь на 30 января случился порыв на теплотрассе в поселке Южный. В результате более 220 жилых домов и социальные учреждения несколько часов оставались без отопления. В это же время значительная часть жителей Индустриального района оставалась без воды из-за порыва на улице Малахова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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