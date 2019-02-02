2019-02-02T14:59:22+03:00
Спорт

Волейболисты «Университета» уступили подмосковной «Искре»

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Для игроков барнаульского «Университета» продолжается серия из шести домашних матчей в рамках Высшей лиги «А» чемпионата России. Сегодня, 2 февраля, алтайская команда принимала на своей площадке подмосковную «Искру».

Первая партия у «студентов» откровенно не задалась, что позволило гостям добиться победы с убедительным счетом – 25:17. Последующие два сета прошли в более серьезной борьбе, где исход решался в самой концовке. В решающие моменты удача благоволила волейболистам «Искры», в итоге гости выиграли во второй и третьей партиях с одинаковым счетом 25:23.

Уже завтра команды проведут повторную встречу. Матч традиционно пройдет в спортивном комплексе «Победа». Начало игры в 17 часов.

На текущий момент «Университет» сохранил за собой седьмое место в турнирной таблице, но уже в этом туре барнаульцев может обойти «Грозный» в случае успеха в своем матче.

ИСТОЧНИК KP.RU

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