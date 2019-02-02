Замначальника алтайской колонии осудили за махинации с картофелем

СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-02T13:18:53+03:00

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Заместитель начальника исправительного учреждения Рубцовска получил условный срок за аферу с перевозкой картофеля.

Как сообщила старший помощник прокурора Рубцовска Нина Белова, осужденный в рамках государственного контракта заключил договор с одним из предпринимателей на перевозку картофеля из исправительного учреждения в другие колонии Алтайского края.

По предварительной договоренности, предприниматель предоставил заместителю начальника исправительного учреждения документы, которые содержали заведомо ложные сведения. По факту перевозкой картофеля никто не занимался.

Тем не менее, заместитель начальника колонии подписал акты выполненных работ. На основании этих документов на счет предпринимателя было перечислено более 100 тысяч рублей. Часть этих денег предприниматель вернул своему подельнику.

В итоге заместитель начальника исправительного учреждения был приговорен к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 40 тысяч рублей, такой же штраф суд обязал выплатить и предпринимателя.

ИСТОЧНИК KP.RU