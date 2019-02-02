В Барнауле разыскивают троих грабителей, вырвавших сумку из рук бабушки

СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-02T10:25:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Трое неизвестных мужчин напали на пожилую женщину 23 января 2019 года. Грабители вырвали из рук пенсионерки сумку, после этого он скрылись в неизвестном направлении.

Подробнее о происшествии написали в сообществе «Инцидент Барнаул». Все произошло в районе дома №163 на улице Северо-Западной в 18 часов 30 минут. В настоящее время полицейские занимаются розыском грабителей. Известно, что один из них косолапил.

Горожане активно оставляют свои комментарии под сообщение о совершенном ограблении. В основном барнаульцы проклинают грабителей и надеются, что их все-таки найдут.

– Сегодня на петровском рынке один какой-то тип ходил, предлагал женский чёрный кошелёк. Скорее все это они, – поделилась своими наблюдениями Людмила Камагайкина.

Другие горожане пишут, что тоже видели подозрительных мужчин в этом районе, однако, пока грабителей задержать так и не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU