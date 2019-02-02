2019-02-02T08:46:57+03:00
Общество

Сразу две трассы перекроют в Алтайском крае на три часа

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Очередное ограничение движения на алтайских трассах из-за передвижения военных колонн произойдет в ночь на 4 февраля.

Как рассказали в Госавтоинспекции Алтайского края, ограничение движения будет касаться всех видов транспорта.

Так 4 февраля 2019 года с 4 до 7 часов будет временно ограничено движение на автодороге «Новокраюшкино – Первомайское – автомобильная дорога Р-256». В эти же часы перекроют проезд для всех видов транспорта на трассе «Полковниково – автомобильная дорога Р-256».

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и заранее запланировать свои поездки в связи с ограничениями движениями на указанных трассах.

Отметим, что накануне поступала информация о возможном ограничении движения на алтайских трассах из-за сильных морозов, но пока такие меры не предпринимали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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