Сразу две трассы перекроют в Алтайском крае на три часа
Очередное ограничение движения на алтайских трассах из-за передвижения военных колонн произойдет в ночь на 4 февраля.
Как рассказали в Госавтоинспекции Алтайского края, ограничение движения будет касаться всех видов транспорта.
Так 4 февраля 2019 года с 4 до 7 часов будет временно ограничено движение на автодороге «Новокраюшкино – Первомайское – автомобильная дорога Р-256». В эти же часы перекроют проезд для всех видов транспорта на трассе «Полковниково – автомобильная дорога Р-256».
Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и заранее запланировать свои поездки в связи с ограничениями движениями на указанных трассах.
Отметим, что накануне поступала информация о возможном ограничении движения на алтайских трассах из-за сильных морозов, но пока такие меры не предпринимали.
ИСТОЧНИК KP.RU