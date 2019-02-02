Жительница алтайского села перевела мошеннику 39 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:43 2019-02-02T07:43:16+03:00

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Жительница Ключевского района Алтайского края разместила на одном из популярных сайтов объявление о продаже автомобиля. Вскоре ей позвонил мужчина, который сказал, что желает купить машину, однако он обманул 66-летнюю женщину на крупную сумму денег.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, сначала злоумышленник предложил перевести задаток за автомобиль – 25 тысяч рублей. Женщина продиктовала мошеннику номер банковской карты, а также по его просьбе пошла к банкомату, где под диктовку выполнила ряд операций. В результате она подключила абонентский номер злоумышленника к своей банковской карте. К слову, на этой карточке денег не оказалось. Тогда мужчина снова позвонил женщине и попросил ее снять деньги с другой банковской карты и перевести на указанный им счет. В итоге женщина перевела злоумышленнику 39 тысяч рублей.

Уже на следующий день потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU