Вместо жизни в Казахстане россияне возвращаются в Алтайский край

СЕГОДНЯ 06:41 2019-02-02T06:41:50+03:00

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Около двух тысяч соотечественников по итогам 2018 года вернулись в Алтайский край из стран ближнего зарубежья. Основная доля переселенцев приходится на людей, которые приезжают в регион из Казахстана.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в прошлом году в Алтайский край прибыли 1997 соотечественников.

Наибольшее количество соотечественников прибыло на территорию Алтайского края из Казахстана – 86,3% от общего числа прибывших, Таджикистана – 5%, Украины – 3%, Узбекистана – 2,1%, Армении – 1,5%, приезжают также из Киргизии, Германии, Литвы, Молдовы, Азербайджана.

Известно, что вернувшиеся на родину люди устроились работать в самые разные отрасли: промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение и образование.

Переселенцы обзаводятся жильем за счет собственных средств. Доля участников региональной государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом», имеющих постоянное жилье на территории края, составила 27,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU