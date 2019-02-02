Таксиста будут судить на Алтае за ДТП со смертельным исходом
Жителю Новосибирска придется ответить в суде за дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла девушка, а еще шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщил прокурор Смоленского района Алтайского края Александр Азаров, летом 2018 года житель Новосибирска зарегистрировался в специальном приложении, чтобы в дальнейшем заниматься частным извозом.
Так он нашел семь пассажиров, которых вез из Белокурихи. При этом водитель не убедился в исправности автомобиля, в частности он не обратил внимания, на изношенный протектор одной из шин. В итоге это и стало причиной аварии, которая закончилась трагедией.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU