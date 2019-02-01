2019-02-01T16:15:51+03:00
Общество

Финики, изюм, арахис, яблоки, томаты незаконно пытались ввезти на Алтай

САПОЖКОВА Александра
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14 случаев нарушения закона при ввозе более 208 тонн овощей и фруктов из-за рубежа выявили в Алтайском крае (на российско-казахстанской границе) в январе 2019 года.

- Было установлено, что 20 тонн изюма из Афганистан, свыше 72 тонн фиников и почти 15 тонн изюма из Ирана ввозились с нарушением временных ограничений, введенных для собственников груза. Ранее они неоднократно не уведомляли о прибытии подкарантинной продукции должностных лиц Россельхознадзора в месте назначения, - рассказали в алтайском управлении ведомства.

На партиях томатов (20 тонн), винограда (20,5 тонны), яблок (0,8 тонны), ввозимых из Казахстана, партии фиников (15,7 тонны) из Ирана отсутствовла маркировки на упаковочной таре, что не позволяет установить точное происхождение продукции.

Кроме того, 18 тонн арахиса из Китая, 21,3 тонны сухофруктов из Кыргызстана, 2,2 тонны свежих овощей и фруктов из Казахстана и Китая пытались ввезти без фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность. А 2,4 тонны томатов из Китая ввозились с недействительным фитосанитарным сертификатом.

- Ввоз всей продукции был запрещен. Все грузы возвращены отправителям. Виновные привлечены к административной ответственности, - отметили в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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