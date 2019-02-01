В бийском дворе горела иномарка

СЕГОДНЯ 15:51 2019-02-01T15:51:11+03:00

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В Бийске днем 1 февраля во дворе дома по улице Мухачева загорелась иномарка. На место прибыли автомобили ГИБДД, «скорой помощи» и пожарные.

- Соседи пришли и сказали, что машина горит... Либо это автозапуск, либо что-то еще, - написали в паблике «Инцидент Бийск». Об умышленном поджоге речи, скорее всего, не идет.

Между тем, в Барнауле полиция задержала 35-летнего мужчину, которого подозревают в поджогах иномарок в Центральном районе. Все поджоги произошли в конце минувшего года. По предварительным данным, злоумышленник тщательно готовился к преступлениям: несколько дней изучал расположение машин на парковках, затем ночью приносил горючую смесь, поджигал и скрывался.

- Мотивом преступлений могли стать личные неприязненные отношения барнаульца к потерпевшим, - сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ - умышленные уничтожение чужого имущества путем поджога. Мужчина заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU