На Алтае убили 79-летнюю пенсионерку за отказ занять деньги
Пожилая жительница Смоленского района Алтайского края лишилась жизни после того, как отказалась занять деньги нежданным гостям.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, 26-летний мужчина и его 43-летняя сожительница после выпивки захотели продолжить возлияния, но поскольку у них не было средств, они отправились к знакомой пенсионерке.
Бабушка наотрез отказалась дать им взаймы и попросила гостей убраться из ее дома. Вместо этого злоумышленники стали избивать старушку разными предметами, которые попадались им под руку. После этого они задушили пенсионерку и стали искать деньги. В итоге они ничего не нашли, и поспешили покинуть место преступления.
Вскоре благодаря слаженным действиям полиции и следственных органов подозреваемых в убийстве удалось задержать.
Несмотря на то, что обвиняемые так и не признали свою вину, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU