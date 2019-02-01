На Алтае убили 79-летнюю пенсионерку за отказ занять деньги

СЕГОДНЯ 13:47 2019-02-01T13:47:38+03:00

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Пожилая жительница Смоленского района Алтайского края лишилась жизни после того, как отказалась занять деньги нежданным гостям.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, 26-летний мужчина и его 43-летняя сожительница после выпивки захотели продолжить возлияния, но поскольку у них не было средств, они отправились к знакомой пенсионерке.

Бабушка наотрез отказалась дать им взаймы и попросила гостей убраться из ее дома. Вместо этого злоумышленники стали избивать старушку разными предметами, которые попадались им под руку. После этого они задушили пенсионерку и стали искать деньги. В итоге они ничего не нашли, и поспешили покинуть место преступления.

Вскоре благодаря слаженным действиям полиции и следственных органов подозреваемых в убийстве удалось задержать.

Несмотря на то, что обвиняемые так и не признали свою вину, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU