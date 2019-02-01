Водитель «шестерки» сбил трех человек на пешеходном переходе в Барнауле
Сразу три человека пострадали в ДТП, которое произошло в Барнауле сегодня, 1 февраля. Водитель автомобиля «ВАЗ-2106» наехал на людей, в тот момент, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе дома №204 на улице Попова в 12 часов 35 минут.
Известно, что в аварии пострадали 11-летняя девочка, 65-летняя женщина и 25-летний мужчина. Все эти люди переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в них влетела машина. В результате пострадавших госпитализировали в «Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи».
Уже установлено, что за рулем отечественного автомобиля находился 25-летний мужчина.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают причины произошедшего дорожно-транспортного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU