2019-02-01T12:03:55+03:00
Происшествия

После исчезновения 35-летнего жителя Новоалтайска возбудили уголовное дело

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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После исчезновения 35-летнего жителя Новоалтайска возбудили уголовное делоПосле исчезновения 35-летнего жителя Новоалтайска возбудили уголовное делоФото: предоставлено пресс-службой
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До настоящего времени остается неизвестным местонахождение 35-летнего жителя Новоалтайска, которого близкие видели в последний раз 12 декабря 2018 года.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, речь идет об Алексее Анатольевиче Рябцеве. В связи с тем, что длительное время остается неизвестным, где находится пропавший, принято решение о возбуждении уголовного дела.

Приметы пропавшего: на вид 35-37 лет, рост 165-175 см, среднего телосложения, волос темный, глаза карие.

Был одет в синюю куртку «Парка» с капюшоном, на капюшоне меховая опушка, джинсы синие, ботинки темные.

Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах исчезновения Алексея Рябцева, либо видевших его, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (3852) 29-80-39, 29-80-94 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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