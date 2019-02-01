2019-02-01T11:27:40+03:00
Происшествия

Микроавтобус снес рекламную конструкцию в Барнауле

Очевидцы говорят, что водитель пытался избежать наезда на пешеходов
Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: Анна СЕМИНА
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Авария с участием микроавтобуса произошла в Барнауле в пятницу, 1 февраля. Автомобиль врезался в рекламную конструкцию.

В группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», рассказывают, что дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Союза Республик. Очевидцы говорят, что водитель пытался избежать столкновение с пешеходами, которые выскочили на дорогу на красный свет светофора. В результате автомобиль врезался в рекламный щит, который располагается на центральной аллее.

На место аварии прибыли сотрудники ДПС. Им предстоит выяснить все подробности происшедшего. О том, есть ли пострадавшие – не уточняется. А вот автомобиль и сама рекламная конструкция сильно повреждены. Кто будет возмещать ущерб автолюбителю и владельцу щита – пока не ясно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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