Воспитанника алтайского футбола пригласили в юношескую сборную страны

СЕГОДНЯ 11:26 2019-02-01T11:26:53+03:00

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Воспитанника футбольной школы Алексея Смертина, а ныне игрока московского «Локомотива» Романа Колмакова вызвали в юношескую сборную России.

Как сообщает «Алтайский футбол», юношеская сборная России, в которую входят игроки 2004 года рождения, с 5 по 15 февраля проведет учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке.

Как уточняет издание Роман Колмаков начинал заниматься футболом у тренера Алексея Игнатенко. Юношеской сборной России сейчас руководит Андрей Гордеев. Вместе с воспитанником алтайского футбола он вызвал на учебно-тренировочный сбор 20 игроков.

Известно, что в рамках сбора запланировано несколько товарищеских матчей. Соперники российской команды, даты и места проведения игр станут известны позднее.

Роман Колмаков переехал в столицу в январе 2017 года. За юношескую сборную России из игроков 2004 года рождения он дебютировал 3 декабря 2018 года в матче против Саудовской Аравии. Кстати, эту игру россияне выиграли со счетом 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU