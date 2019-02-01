Бийск потратит на благоустройство скверов и парков 35 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-01T10:56:31+03:00

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Благоустройство скверов и парков обойдется Бийску в 35 миллионов рублей. Заниматься этим на протяжении двух лет будет предприятие «Зеленстрой».

Как сообщает «Бийский рабочий», в муниципальном контракте лот значился как «Выполнение комплекса работ по содержанию и уборке территорий объектов внешнего благоустройства». Он включает он в себя почти все работы на городских клумбах, в парках и скверах: уход за деревьями, кустарниками, газонами, засевание цветами городских клумб, содержание урн, малых архитектурных форм, подметание дорожек в парках.

Высаживать рассаду работники предприятии должны утром, с 5 до 10 часов, или в конце дня, с 17 до 23 часов. Исключение составляют пасмурные дни, когда можно работать и в обед.

Кроме того указано, что предприятие-подрядчик должно выполнять санитарную, омолаживающую и формовочную обрезку крон деревьев. Стоимость контракта составила 35,6 млн руб. Рассчитан он на два года - 2019 и 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU