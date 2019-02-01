2019-02-01T11:03:41+03:00
Общество

Стаи бродячих собак атакуют барнаульцев

САПОЖКОВА Александра
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Скриншот видео "Наших новостей"Скриншот видео "Наших новостей"
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Жители улицы Фурманова в Барнауле жалуются на стаи бродячих собак. Они нападают на людей и домашних питомцев. Так, Станислав Алфёров еле успел отбить свою дворнягу Лайку, а кота Индуса из драки вытащил едва живым. Да и самому мужчине досталось – на него дважды нападали и даже кусали.

Бродячие собаки стаями атакуют барнаульцев: можно ли гуманно решить проблему?.

Одна из стай обитает на свалке за магазином. Здесь привольно, и всегда рядом покупатели с едой в пакетах, сообщают "Наши новости".

- Я иду, и тут выскакивает 15 собак от мала до велика, я быстрее им хлеба накидала и бежать - страшно. И детей страшно отпускать, - делится Маргарита Иванова, жительница улицы Фурманова.

И такая ситуация не меняется из года в год. У жителей собралась уже целая кипа ответов из разных инстанций. Из полиции их жалобы направляли в администрацию района, оттуда - в приют «Ласка». Но «Ласка» не может постоянно принимать животных. А усыплять здоровых запрещено по закону.

Поэтому единственный выход из ситуации – ликвидировать свалки около мусорных баков, перестать подкармливать бездомных животных, стерилизовать собак (даже домашних), прививать их. Конечно, жителям улицы Фурманова в одиночку с этим не справиться, придется ждать помощи. А пока проблема не решена, зоопсихологи советуют обходить стаи стороной.

- Лучше всего обойти эту стаю, и ни в коем случае не пытаться провоцировать. Часто люди замахиваются камнями. Это помогает в 90% случаев. А в 10 %, случаев собаки могут атаковать, - рассказала Надежда Курганова, зоопсихолог клуба «Друг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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