Житель Алтайского края купил вымышленные деревоплиты за 55 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-01T10:45:23+03:00

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Житель Краснощековского района Алтайского края перевел мошеннику около 55 тысяч рублей. 57-летний мужчина хотел купить строительные материалы по заниженной цене.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, на мобильный телефон потерпевшего позвонил неизвестный мужчина. Он предложил приобрести у него деревоплиты по заметно сниженной стоимости. В итоге житель алтайского села решился сделать выгодное приобретение и перевел около 55 тысяч рублей на карту продавца. Тот в свою очередь обещал прислать 110 изделий, но вместо этого отключил телефон и больше не отвечал на звонки. Тогда потерпевший понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию.

Правоохранители уже установили, что номер, с которого звонили потерпевшему, зарегистрирован на 35-летнего жителя Москвы. Доследственная проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU