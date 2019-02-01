2019-02-01T10:45:14+03:00
Общество

Сергей Дугин потребовал мобилизовать службы Барнаула на время холодов

А управляющие компании должны проверить входные двери в подъезды и подвалы
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Оперативное совещаниеОперативное совещаниеФото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

Глава Барнаула Сергей Дугин в пятницу, 1 февраля, провел оперативное совещание и потребовал мобилизовать системы жизнеобеспечения города на время холодов.

Градоначальник потребовал, чтобы все профильные службы перешли в режим повышенной готовности. Это позволит оперативно отрабатывать все сообщения о неполадках и устранять их.

- С учетом наступившего периода понижения температур – сегодня в Барнауле минус 33 градуса – прошу особое внимание обратить на работу диспетчерских служб районов и взаимодействие с ЕДДС города, диспетчерскими службами ресурсоснабжающих организаций. Необходимо осуществлять постоянный мониторинг тепловых режимов на объектах социальной сферы и в жилищном фонде. В случае нарушения режимов - немедленно информировать тепловую инспекцию Барнаульской сетевой компании о принятии мер по нормализации подачи тепла, - сказал Дугин.

Управляющим компаниям было рекомендовано проверить исправность входных дверей в подъездах, а также целостность утепления подвальных окон и дверей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После исчезновения 35-летнего жителя Новоалтайска возбудили уголовное дело
Микроавтобус снес рекламную конструкцию в Барнауле
Воспитанника алтайского футбола пригласили в юношескую сборную страны
Бийск потратит на благоустройство скверов и парков 35 млн рублей
Стаи бродячих собак атакуют барнаульцев
Житель Алтайского края купил вымышленные деревоплиты за 55 тысяч рублей
Алтайский гей хочет стать мэром Новосибирска
В Барнауле девушка купила сим-карту с привязанным «мобильным банком»
Верблюд выскочил на дорогу в Алтайском крае
В Барнауле обворовали Дмитриевскую церковь
От чего может измениться вкус фруктового пюре
Бизнес-Википедия ВТБ стала проектом года по версии издания Global CIO
Федеральные трассы Алтайского края круглосуточно патрулируют из-за морозов
Алтайские станции СГК ожидает масштабная ремонтная кампания
Жительница Бийска хотела заработать, но потеряла 57,5 тысяч рублей
Барнаульский адвокат торговал информацией о чужих звонках и СМС
Автобус №53 поменял маршрут из-за коммунальной аварии в Барнауле
В центре Барнаула отключили светофоры
Очередной порыв на водопроводе произошел в Барнауле
1 февраля началась приемка детей в первые классы
Апартаменты с купелью продают в Барнауле