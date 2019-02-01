Сергей Дугин потребовал мобилизовать службы Барнаула на время холодов

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-01T10:45:14+03:00

А управляющие компании должны проверить входные двери в подъезды и подвалы

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Глава Барнаула Сергей Дугин в пятницу, 1 февраля, провел оперативное совещание и потребовал мобилизовать системы жизнеобеспечения города на время холодов.

Градоначальник потребовал, чтобы все профильные службы перешли в режим повышенной готовности. Это позволит оперативно отрабатывать все сообщения о неполадках и устранять их.

- С учетом наступившего периода понижения температур – сегодня в Барнауле минус 33 градуса – прошу особое внимание обратить на работу диспетчерских служб районов и взаимодействие с ЕДДС города, диспетчерскими службами ресурсоснабжающих организаций. Необходимо осуществлять постоянный мониторинг тепловых режимов на объектах социальной сферы и в жилищном фонде. В случае нарушения режимов - немедленно информировать тепловую инспекцию Барнаульской сетевой компании о принятии мер по нормализации подачи тепла, - сказал Дугин.

Управляющим компаниям было рекомендовано проверить исправность входных дверей в подъездах, а также целостность утепления подвальных окон и дверей.

ИСТОЧНИК KP.RU