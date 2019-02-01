Алтайский гей хочет стать мэром Новосибирска

СЕГОДНЯ 09:58 2019-02-01T10:00:20+03:00

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35-летний уроженец Горно-Алтайска Булат Барантаев решил выдвинуться в мэры Новосибирска.

Как пишет «МК на Алтае», Булат - открытый гей, ЛГБТ-активист, владелец интернет-магазина мужской фетиш-одежды. Из Горно-Алтайска он переехал в Барнаул, где окончил Алтайский техуниверситет. Потом - в Новосибирск, где устраивал одиночные пикеты в защиту прав геев. Он жил в 26 мегаполисах мира, и сейчас находится в Берлине.

Главный акцент в предвыборной программе он сделал на борьбу с пробками и развитие общественного транспорта.

- Центр нужно закрыть от личных авто, кроме тех, кто там живет, - предлагает Барантаев. – Тысяча менеджеров приезжает в центр на личном авто, занимает парковки в течение дня, а 50 тысяч посетителей магазинов, аптек, курьеров ищут места на газонах.

Он считает, что личное авто в городе не нужно, и парковка для него должна быть дорогой. А вот работа общественного транспорта должна быть идеальной. Автобусы по городу должны идти быстрее машин по выделенным полосам. По сути, это европейский подход к проблеме пробок.

Сейчас мужчина ищет спонсоров для участия в предвыборной гонке. В одном из последних постов «ВКонтакте» он написал:

- Друзья! Принимаю поздравления. Новость о моём решении участвовать в выборах мэра Новосибирска за 7 дней охватила аудиторию примерно в миллион человек. Работаем!

ИСТОЧНИК KP.RU