В Барнауле девушка купила сим-карту с привязанным «мобильным банком»

СЕГОДНЯ 08:37 2019-02-01T08:39:00+03:00

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В Барнауле будут судить девушку, которая сняла деньги с чужой карты с помощью своего телефона. Все дело в том, что она купила сим-карту, к которой уже был привязан мобильный банк.

Как сообщает старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Чиндяскина, предыдущая владелица сотового номера просто забыла о старой симке, которой давно не пользовалась. В результате оператор перевыпустил "симку",

Новой владелице подарили ее при покупке телфона. В один из вечеров девушка получила сообщение о зачислении 2 тыс. рублей на карту. Девушка быстро смекнула, в чем дело и перевела деньги на свой счет. Хозяйка денег это заметила и обратилась в полицию.

Против похитительницы возбудили уголовное дело о краже. Сейчас дело с обвинительными заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU