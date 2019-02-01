Верблюд выскочил на дорогу в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 08:34 2019-02-01T08:34:32+03:00

В интернете начали шутить, что их содержать дешевле, чем автомобили

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Житель Алтайского края столкнулся на трассе с верблюдом, который выскочил на дорогу. Чудом удалось избежать аварии.

Инцидент произошел накануне, 31 января. Как рассказал Александр Каминский в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», его встреча с «кораблем пустыни» произошла на трассе между Кулундой и Родино. Мужчина ехал на грузовике по дороге, как вдруг на его пути встал верблюд. Проезд оказался перекрыт, так что водитель вырулил на встречную полосу, после чего остановился, чтобы запечатлеть такой момент.

Степные жители Кулунды (Barnaul22).Автор: Александр Каминский

Пока Александр снимал верблюда, тот некоторое время стоял смирно, а потом, гордо вышагивая, отправился по своим делам.

Один из участников сообщества рассказал, что на самом деле верблюдов держит житель Кулунды. Судя по всему, они были на выгуле. Между тем, участники сообщества начали шутить, что верблюды гораздо выгоднее, чем автомобили – их содержание выходит дешевле.

- Вместо автомобиля хозяин решил верблюда завести. Всё дешевле. Заправил его 40-литровые горбы и хватит на поездку по всему Алтайскому краю, - пишет Никита Храменков.

ИСТОЧНИК KP.RU