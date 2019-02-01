Барнаулец обворовал Дмитриевскую церковь

СЕГОДНЯ 08:24 2019-02-01T08:24:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Баранулец обчистил церковный ящик для пожертвований. 30 января 40-летний мужчина вскрыл ящик в Дмитриевской церкви, которая находится на площади Спартака и забрал деньги.

Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul. Настоятель храма оценил ущерб в 10 тыс. рублей. Полицейские уже установили личность воришки и разыскивают его. Против него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ о краже.

В ноябре прошлого года «КП» сообщала о подобной краже в Иоанно-Богословской церкви по адресу Шумакова, 25а. Кража была совершена в период с 17:00 21 ноября до 8:00 22 ноября. Неизвестный похитил лоток с золотыми кольцами. После преступления он скрылся на автомобиле ВАЗ.

Тогда в преступлении подозревали мужчину и женщину. Мужчине на вид около 30 лет, был одет во все черное. Женщине на вид 30-40 лет, на глазах очки. Дама была одета в удлиненный синий пуховик.

ИСТОЧНИК KP.RU