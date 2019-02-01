Федеральные трассы Алтайского края круглосуточно патрулируют из-за морозов

СЕГОДНЯ 07:37 2019-02-01T07:37:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожные организации, которые работают на федеральных трассах Алтайского края Р-256 и А-322, переведены в режим повышенной готовности из-за морозов.

Как рассказали в управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай», там организовано круглосуточное патрулирование. Дежурные бригады проводят мониторинг федеральной сети дорог каждые два-три часа, на линии работает 12 автомобилей. Это дает возможность незамедлительно оказывать помощь водителям, которые попали в беду.

Кроме того, на случай возникновения нештатных ситуаций приведена в готовность специализированная дорожная техника.

Напомним, что по данным синоптиков, 1 и 2 февраля в Алтайском крае температура воздуха будет держаться на отметке -33…-38 градусов, местами -39… -44 градуса.

Запишите телефончик

Телефоны центра управления производством Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, 8-962-815-9869.

Единый экстренный канал помощи - 102/112.

ИСТОЧНИК KP.RU