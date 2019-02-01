Федеральные трассы Алтайского края круглосуточно патрулируют из-за морозов
Дорожные организации, которые работают на федеральных трассах Алтайского края Р-256 и А-322, переведены в режим повышенной готовности из-за морозов.
Как рассказали в управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай», там организовано круглосуточное патрулирование. Дежурные бригады проводят мониторинг федеральной сети дорог каждые два-три часа, на линии работает 12 автомобилей. Это дает возможность незамедлительно оказывать помощь водителям, которые попали в беду.
Кроме того, на случай возникновения нештатных ситуаций приведена в готовность специализированная дорожная техника.
Напомним, что по данным синоптиков, 1 и 2 февраля в Алтайском крае температура воздуха будет держаться на отметке -33…-38 градусов, местами -39… -44 градуса.
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Телефоны центра управления производством Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, 8-962-815-9869.
Единый экстренный канал помощи - 102/112.
ИСТОЧНИК KP.RU