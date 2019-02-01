Жительница Бийска хотела заработать, но потеряла 57,5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:47 2019-02-01T06:47:15+03:00

В течение двух дней женщина отправила «работодателю» 57,5 тысяч рублей. Фото: Дарья САВЕНКО

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Жительница Бийска стала жертвой мошенников – она перечислила неизвестному мужчине более 50 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 56-летняя женщина скачала на свой смартфон приложение, с помощью которого планировала найти работу. Неожиданно ей поступил звонок от мужчины – якобы представителя компании-разработчика приложения, связанного с брокерской деятельностью.

Женщина приняла его предложение о работе в сфере торговли. Она установила электронный кошелек, открыла счет, привязанный к телефонному номеру, к которому также «привязала» и банковские карты. В течение двух дней она отправила «работодателю» 57,5 тысяч рублей. После этого его телефон стал недоступен. С заявлением женщина обратилась в полицию.

Сотрудники полиции установили, что абонентский номер, с которого звонили жительнице наукограда, зарегистрирован в Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU