Жительница Бийска хотела заработать, но потеряла 57,5 тысяч рублей
Жительница Бийска стала жертвой мошенников – она перечислила неизвестному мужчине более 50 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 56-летняя женщина скачала на свой смартфон приложение, с помощью которого планировала найти работу. Неожиданно ей поступил звонок от мужчины – якобы представителя компании-разработчика приложения, связанного с брокерской деятельностью.
Женщина приняла его предложение о работе в сфере торговли. Она установила электронный кошелек, открыла счет, привязанный к телефонному номеру, к которому также «привязала» и банковские карты. В течение двух дней она отправила «работодателю» 57,5 тысяч рублей. После этого его телефон стал недоступен. С заявлением женщина обратилась в полицию.
Сотрудники полиции установили, что абонентский номер, с которого звонили жительнице наукограда, зарегистрирован в Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU