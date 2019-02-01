Барнаульский адвокат торговал информацией о чужих звонках и СМС

СЕГОДНЯ 06:42 2019-02-01T06:42:29+03:00

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В Барнауле осудили адвоката, который в обход закона продавал детализацию телефонных соединений абонентов и содержание их СМС-сообщений.

Как сообщила помощник прокурора Барнаула Маргарита Мельникова, в суде было установлено, что 45-летний член Адвокатской коллегии Алтайского края в 2014 году вступил в сговор с неустановленным лицом. Подсудимый продавал информацию с помощью Интернета.

Как пояснили в надзорном ведомстве, это информация относится к тайне переписки и телефонных переговоров граждан. Она разглашалась без их согласия. Преступную деятельность мужчины пресекли полицейские в сентябре 2018 года.

В суде уличенный в преступлении адвокат пояснил, что пошел на противозаконную деятельность из-за того, что ему не хватало доходов от основной работы.

В итоге подсудимому назначили штраф – 10 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU