Автобус №53 поменял маршрут из-за коммунальной аварии в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:02 2019-02-01T06:02:34+03:00

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Автобус маршрута №53 изменил свой привычный маршрут из-за коммунальной аварии на улице Телефонной, которая произошла утром 1 февраля. Об этом сообщили в администрации Барнаула.

Временно автобусы №53 ездят по схеме: улица Антона Петрова, проспект Коммунаров, улица Меланжевая, улица Матросова, далее – по маршруту. К привычной схеме они вернутся после того, как проезжую часть очистят от воды и льда. В настоящий момент авария устранена. На месте регулируют движение инспекторы ДПС и работает спецтехника.

Закрыто движение транспорта на следующих участках:

- улица Юрина от улицы Матросова до проспекта Коммунаров;

- улица Матросова от улицы Георгия Исакова до улицы Юрина;

- улица Георгия Исакова от улицы Телефонной до улицы Матросова.

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ИСТОЧНИК KP.RU