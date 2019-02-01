Автобус №53 поменял маршрут из-за коммунальной аварии в Барнауле
Автобус маршрута №53 изменил свой привычный маршрут из-за коммунальной аварии на улице Телефонной, которая произошла утром 1 февраля. Об этом сообщили в администрации Барнаула.
Временно автобусы №53 ездят по схеме: улица Антона Петрова, проспект Коммунаров, улица Меланжевая, улица Матросова, далее – по маршруту. К привычной схеме они вернутся после того, как проезжую часть очистят от воды и льда. В настоящий момент авария устранена. На месте регулируют движение инспекторы ДПС и работает спецтехника.
Закрыто движение транспорта на следующих участках:
- улица Юрина от улицы Матросова до проспекта Коммунаров;
- улица Матросова от улицы Георгия Исакова до улицы Юрина;
- улица Георгия Исакова от улицы Телефонной до улицы Матросова.
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ИСТОЧНИК KP.RU