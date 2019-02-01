В центре Барнаула отключили светофоры
В Барнауле на три часа отключили светофоры на пересечении проспекта Комсомольского с улицей Чкалова.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с проведением плановых ремонтных работ светофоры отключили до 12:00.
Водителей просят быть внимательными при проезде нерегулируемых перекрестков и соблюдать требования дорожных знаков.
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ИСТОЧНИК KP.RU