В центре Барнаула отключили светофоры

СЕГОДНЯ 05:46 2019-02-01T05:46:34+03:00

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В Барнауле на три часа отключили светофоры на пересечении проспекта Комсомольского с улицей Чкалова.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с проведением плановых ремонтных работ светофоры отключили до 12:00.

Водителей просят быть внимательными при проезде нерегулируемых перекрестков и соблюдать требования дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU