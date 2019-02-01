Очередной порыв на водопроводе произошел в Барнауле

СЕГОДНЯ 04:51 2019-02-01T05:28:09+03:00

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Порыв на водопроводе произошел утром в пятницу, 1 февраля, в Барнауле.

Как сообщают в пресс-центре администрации города, повреждение системы водоснабжения Д-500 было зафиксировано около шести часов утра. Порыв произошел на улице Телефонной, 40. По имеющейся на данный момент информации, ограничена подача воды только в один жилой дом.

- В результате выхода воды была залита проезжая часть на улице Телефонная, на участке от Юрина до Георгия Исакова и на улице Георгия Исакова до Матросова, - также добавляют в мэрии.

Как результат, сотрудники ГИБДД перекрыли движение транспорта. Барнаульцев призывают искать иные пути объезда.Инспекторы ДПС регулируют движение. Его откроют только после того, как будет устранена авария и полностью очистят от наледи проезжую часть.

Устранение порыва

А тем временем, в социальных сетях горожане сообщают, что в районе коммунальной аварии нет не только холодной, но и горячей воды.

В настоящий момент на месте порыва работает аварийная бригада водоканала. Специалисты установили повреждение и приступили к земляным работам.

Из-за коммунальной аварии временно изменили и маршруты автобуса №53: улица Антона Петрова - проспект Коммунаров – улица Меланжевая – улица Матросова - далее – по маршруту.

Напомним, за последние дни это уже не первый порыв на водопроводе. Так в ночь на 30 января на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова произошла авария на сетях, диаметром 800 мм. Как итог злополучный перекресток ушел под воду. Практически весь день коммунальщики устраняли неполадки. На это время было перекрыто движение транспорта на развязке под мостом, а также изменена схема трамвайных и троллейбусных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU