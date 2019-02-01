1 февраля началась приемка детей в первые классы

СЕГОДНЯ 04:17 2019-02-01T04:17:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Учебные заведения Алтайского края с пятницы, 1 февраля, начали приемку будущих первоклассников.

Для того, чтобы устроить своего ребенка в школу на закрепленной территории не обязательно идти лично. Достаточно подать заявление удаленно – на сайте образовательных услуг. Правда при этом требуется регистрация на сайте gosuslugi.ru.

Несмотря на то, что на сайте есть инструкция, могут возникнуть дополнительные вопросы. Задать их можно по телефону «горячей линии»: (3852) 20-64-44.

- Школа рассматривает заявление в течение семи рабочих дней, проводит идентификацию документов и верифицирует предоставленные сведения, - сообщают в Министерстве образования и науки Алтайского края.

После того, как школа примет решение о зачислении ребенка, ее представители свяжутся с родителями и пригласят на дальнейшее оформление документов. Если не окажется свободных мест, в приеме могут отказать. Тогда родители должны будут выбрать другую образовательную организацию.

- Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начнется с 1 июля и продлится по 5 сентября, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU