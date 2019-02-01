Апартаменты с купелью продают в Барнауле

СЕГОДНЯ 03:57 2019-02-01T03:57:52+03:00

Их стоимость составляет 17,5 миллионов рублей

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В Барнауле выставили на продажу апартаменты в центре города с личной купелью, сауной и зоной барбекю.

Об интересном объекте пишет портал «Недвижимость Алтай». По словам продавца, это двухуровневые апартаменты, жилая площадь которых достигает 254 квадратных метра. Квартира находится в элитном доме в самом центре города.

Цена объекта составляет 17,5 миллионов рублей. За эти деньги будущий владелец недвижимости получит апартаменты с несколькими спальнями, кухню, совмещенную с гостиной, три санузла, отдельную ванную комнату с джакузи, а также личную сауну с купелью.

- Также предусмотрены два балкона, на одном из которых оборудована зона барбекю, - сообщает источник информации.

В качестве дополнительной опции – система кондиционирования по всей квартире, а также охрана и видеонаблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU