14 детей пострадали от сотрудников частного детсада в Барнауле

СЕГОДНЯ 15:54 2019-01-31T15:54:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае завершилось расследования громкого дела о детях, пострадавших от сотрудников частного детского сада «Хеппи Беби».

По делу проходят бывшая заведующая и четверо воспитателей. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, а также истязании.

По данным краевого Следственного комитета, с июня 2017 по апрель 2018 года обвиняемые педагоги неоднократно наносили побои и совершали иные насильственные действия. Малолетних детей в воспитательных целях помещали по одному в темное помещение детского сада. Данные обстоятельства были достоверно известны заведующей, однако никаких мер по устранению данных нарушений руководителем учреждения не предпринималось.

- В результате противоправных действий пострадали 14 воспитанников частного дошкольного учреждения, в том числе дети в возрасте от 2 до 6 лет, - сообщили в ведомстве.

Сотрудницам детского сада предъявлено окончательное обвинение. В настоящее время все следственные действия окончены и после ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела, оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU