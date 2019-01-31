Как жителю Алтайского края отправить ребенка на отдых и получить компенсацию
В пятницу, 1 февраля, в Алтайском крае стартует заявочная кампания по организации отдыха для детей.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, всем жителям Барнаула, которые воспитывают детей от 6,5 лет до 15 лет (включительно) и выпускников детских садов будут компенсировать стоимость путевки в размере 6 тысяч рублей. Помимо этого, сотрудникам городских и краевых бюджетных учреждений направят 4,2 тысяч рулей.
Многодетным семьям, направившим на отдых в загородные лагеря края троих и более детей, на третьего и каждого последующего ребенка – 14,4 тысяч рублей, на первых двух детей дополнительно компенсируют по 6 тысяч рублей на каждого.
Основанием для получения меры поддержки является справка о составе семьи, копии путевок на всех детей. Возраст ребенка учитывается на дату заезда в загородный лагерь.
Для того, что отправить заявку на отдых ребенка, нужно зарегистрировать на сайте Центра отдыха и оздоровления «Каникулы». В специальном разделе необходимо заполнить сведения о ребенке, его родителе, выбрать загородный лагерь и смену, где планируется отдых. После - заключить договор с лагерем.
ИСТОЧНИК KP.RU