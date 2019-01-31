Почти 80 школ и детсадов закрыли на карантин в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 13:31 2019-01-31T13:31:49+03:00

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В Алтайском крае 26 школ и 52 детских сада закрыты на карантин. Частично закрыты 162 класса в 50 школах и 195 групп в 114 школах.

Как рассказали в пресс-службе регионального роспотребнадзора, за прошлую неделю в поликлиниках зарегистрировали 25,7 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это на 61,6 процент выше эпидемического порога. Большинство заболевших – 68 процентов – дети до 14 лет. Превышение эпидемического порога отмечается среди всех возрастных контингентов.

Среди заболевших ОРВИ отмечается активная циркуляция вирусов гриппа: А/H1N1/2009, А/H3N2/.

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Ограничительные мероприятия вводятся с понедельника, 28 января в медицинских, образовательных организациях, организациях соцобслуживания, а также торговли и транспорта. Они будут сняты после того, как сократится число заболевших (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU