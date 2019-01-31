Почти 700 гимнасток приедут на Кубок губернатора Алтайского края

СЕГОДНЯ 13:07 2019-01-31T13:09:21+03:00

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В пятницу, 1 февраля, в Барнауле стартует Кубок губернатора Алтайского края по художественной гимнастике. Выступят там сотни спортсменок из разных уголков России и зарубежья.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на протяжении трех дней, что будут идти соревнования, на гимнастический помост выйдут около 700 спортсменок, в том числе и мастера спорта. Ожидаются команды из Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Омска, Магнитогорска, Новокузнецка, Ангарска, Северска, Иркутска, Владивостока, Астрахани и дргуиз городов России, а также зарубежные спортсменки из Республики Казахстан, Узбекистана и Канады.

Почетным гостем «Кубка губернатора» станет чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, чемпионка России, неоднократный призёр и победитель всероссийских и международных турниров, мастер спорта международного класса Алина Ермолова.

На турнир также приглашены гимнастки центра олимпийской подготовки сборной России, Центра Олимпийской подготовки (Омск), чемпионки России и Европы.

Пройдет Кубок в спортклубе «Эланс» (пер. Геблера, 33б).

ИСТОЧНИК KP.RU