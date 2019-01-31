Выплаты по рождению ребенка получили 6,3 тыс семей на Алтае

СЕГОДНЯ 12:25 2019-01-31T12:25:56+03:00

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В Алтайском крае в 2018 году единовременное пособие при рождении ребенка получили 6,3 тыс. семей.

Общая сумма выплаченных средств из федерального бюджета на конец года превысила 125 млн рублей.

- Единовременное пособие при рождении ребенка получает один из родителей (единственный родитель) по месту работы (службы). Если оба родителя не работают либо учатся по очной форме обучения в образовательных организациях, то получить пособие они могут в органах социальной защиты населения, - сообщается на официальном сайте правительства региона.

Отмечается, что обратиться за назначением единовременного пособия нужно не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. Размер пособия составляет порядка 19 тыс. рублей или 20,9 тыс. рублей в зависимости от районного коэффициента.

ИСТОЧНИК KP.RU