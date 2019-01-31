Жителей Алтайского края предупреждают об идущей с Монголии чуме

СЕГОДНЯ 11:07 2019-01-31T11:07:35+03:00

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Жителей Алтайского края предупреждают об африканской чуме свиней (АЧС), вспышки которой зарегистрированы в Монголии.

- На 29 января уже зафиксировано 9 очагов заболевания АЧС среди домашних свиней в 6 аймаках центральной и северной частей республики (Булган, Дархан – Уул, Дундговь, Орхон, Туве, Сэлэнгэ), - сообщает краевое управление Росссельхознадзора.

Опасность представляет дикий кабан, мигрирующий между территориями Алтая и Монголии. Жителей просят не пренебрегать мерами профилактики АЧС.

- К ним относятся создание буферных зон, свободных от кабанов, шириной до 10 км вдоль государственной границы и вокруг свиноводческих хозяйств. Жесткий контроль за размещением, содержанием мест разделки и обработки добытых диких животных, а также выполнять правила утилизации отходов разделки, - сообщает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU