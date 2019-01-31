Жительница Барнаула оскорбила полицейского в Instagram

СЕГОДНЯ 09:44 2019-01-31T09:44:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Барнаула предстанет перед судом за оскорбление полицейского в сети Instagram. Инцидент произошел в один из дней декабря прошлого года.

Как сообщат пресс-служба региональной прокуратуры, горожанку вызвали в отдел полиции для проверки по заявлению о краже денег из кассы магазина. Вернувшись домой в плохом настроении, женщина записала и опубликовала в Instagram видео, на котором оскорбляет полицейского, который проводил проверку. Запись смогли увидеть все желающие. Вскоре об этом узнали и полицейские. Уголовное дело возбудили по статье 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих обязанностей».

Уголовное дело будет рассмотрено мировым судьей.

Читайте также

Тягач сбил пешехода на трассе около Барнаула

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь с 30 на 31 января на втором километре Мостового перехода через реку Обь на подъезде к Барнаулу (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU