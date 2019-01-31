До -44 градусов передают алтайские синоптики на начало февраля

СЕГОДНЯ 09:06 2019-01-31T09:12:29+03:00

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В ближайшие дни в некоторых районах Алтайского края температура воздуха может опуститься до -44 градусов.

Так, в ночь с 31 января на 1 февраля температура воздуха в регионе опустится до -26…-31 градуса, в предгорных районах до -21. Местами в южных и восточных районах небольшой снег, метель, местами изморозь, туман, ветер северный 5-10 м/с с усилением до 11-16 м/с. Днем созранится такая же погода, а вот в ночь на 2 февраля столбики термометра поползут вниз до -34…-39 градусов, местами до -44 градусов. Днем ожидается -27…-32 градуса, в южных районах -20…-25 градусов. Осадков не ожидается, утром местами изморозь, туман, ветер переменный 2-7 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU