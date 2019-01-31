Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в Барнауле
В Барнауле вновь обнаружили поддельную банкноту номиналом 5 тысяч рублей.
Так, по данным УМВД России по Барнаулу, в одной из торговых сетей краевой столицы неизвестные расплатились купюрой достоинством 5 тысяч рублей. В розничном магазине при формировании инкассаторской сумки фальшивку не признали. После того, как деньги поступили в банк, ненастоящую банкноту удалось выявить. Ее серия - ВИ № 7749534.
Сейчас полицейские расследуют это происшествие и просят жителей и гостей города обращать внимание на банкноты, вызывающие сомнения и не разменивать крупные купюры.
Читайте также
Барнаулец продает банкноту 200 рублей за 1,5 миллиона
Житель Барнаула выставил в интернете объявление о продаже новой банкноты в 200 рублей. Просит он за нее 1,5 млн рублей, что в 7,5 тысяч раз превышает номинал самой купюры (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU