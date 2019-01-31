2019-01-31T08:41:06+03:00
Происшествия

Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в Барнауле

Неизвестные расплатились ей в магазине
Дарья САВЕНКО
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Неизвестные расплатились ей в магазинеНеизвестные расплатились ей в магазинеФото: Дарья САВЕНКО
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В Барнауле вновь обнаружили поддельную банкноту номиналом 5 тысяч рублей.

Так, по данным УМВД России по Барнаулу, в одной из торговых сетей краевой столицы неизвестные расплатились купюрой достоинством 5 тысяч рублей. В розничном магазине при формировании инкассаторской сумки фальшивку не признали. После того, как деньги поступили в банк, ненастоящую банкноту удалось выявить. Ее серия - ВИ № 7749534.

Сейчас полицейские расследуют это происшествие и просят жителей и гостей города обращать внимание на банкноты, вызывающие сомнения и не разменивать крупные купюры.

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Житель Барнаула выставил в интернете объявление о продаже новой банкноты в 200 рублей. Просит он за нее 1,5 млн рублей, что в 7,5 тысяч раз превышает номинал самой купюры (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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