Тягач сбил пешехода на трассе около Барнаула

СЕГОДНЯ 08:17 2019-01-31T08:17:02+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь с 30 на 31 января на втором километре Мостового перехода через реку Обь на подъезде к Барнаулу.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю, водитель 1967 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Ивеко 440» с полуприцепом, двигаясь со стороны Новосибирск в Барнаул, сбил пешехода. Мужчина находится на проезжей части дороги. От полученных травм он скончался на месте ДТП до приезда «скорой помощи». В настоящий момент личность погибшего устанавливается.

Правоохранительными органами проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU