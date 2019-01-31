2019-01-31T07:50:41+03:00
Происшествия

Барнаулец потерял 22 тысячи рублей при покупке саксофона

Дарья САВЕНКО
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Телефон продавца оказался выключенным, а объявление о продаже удалено.Телефон продавца оказался выключенным, а объявление о продаже удалено.Фото: Дарья САВЕНКО
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Житель Барнаула стал жертвой мошенников, когда покупал саксофон.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Барнаулу, 57-летний мужчина нашел в интернете объявление о продаже саксофона. Позвонив по номеру, он договорился о покупке. Однако продавец сказал, что необходимо перечислить задаток на банковскую карту. Мужчина отправил более 22 тысяч рублей, однако в назначено время товар он не получил. Телефон продавца оказался выключенным, а объявление о продаже удалено.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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