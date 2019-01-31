Неадекватный житель Новоалтайска изгонял нечистую силу из чужого дома

СЕГОДНЯ 06:36 2019-01-31T06:36:41+03:00

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Серьезный стресс пришлось пережить жительнице Новоалтайска. В тот момент, когда женщина находилась дома одна, неизвестный ей человек разбил окно и влез в жилище, при этом он был в одних трусах.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, все произошло в октябре 2018 года. Увидев незнакомого мужчину в своем доме, да еще в таком виде, хозяйка попросила, чтобы он убрался вон, но вместо этого незнакомец продолжил вести себя неадекватно. В следующий момент он сорвал со стены икону, и начал кричать, что в доме находится нечистая сила, и просил, чтобы хозяйка быстрее вышла на улицу.

Усмирить неадекватного гостя смогли полицейские, которых вызвала женщина. В ходе предварительного следствия мужчине была назначена психиатрическая экспертиза, которая признала, что у него есть психическое заболевание. Уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU