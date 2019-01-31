Светофоры отключили на двух перекрестках в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:32 2019-01-31T06:32:59+03:00

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В четверг, 31 января, в Барнауле на нескольких перекрестках отключили светофоры. В настоящий момент движение не регулируется на пересечении улицы Челюскинцев с Гоголя и Загородной. Продлится это до 12:00.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, также с 13:30 до 16:30 отключенными будут светофоры на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Чкалова.

Водителей просят быть внимательными при проезде нерегулируемых перекрестков и соблюдать требования дорожных знаков.

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30 января коммунальное хозяйство дало течь в Индустриальном районе. Водопровод разорвало, будто от вражеского снаряда – диаметр порыва 800 мм. Под отключения попали улицы Попова, Энтузиастов, Островского, С.Батора, Малахова, Власихинская, Лазурная, Южно-Власихинский пр-д, Попова, Северный Власихинский пр-д, Павловский тракт, Попова (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU