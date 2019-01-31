Виктор Томенко вошел в состав президиума регионального политсовета «Единой России»

СЕГОДНЯ 06:24 2019-01-31T06:24:42+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко впервые вошел состав Президиума регионального политсовета «Единой России». Глава региона был избран наряду с другими кандидатами 30 января на конференции партии.

Всего в Президиуме регионального отделения 20 человек. Среди новичков также – глава Кулундинского района Сергей Балухин, депутат АКЗС, член Генерального совета ЕР Алексей Кривенко, депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова и гендиректор "Бочкаревского пивоваренного завода", депутат АКЗС Вадим Смагин.

- Сегодня перед партией стоят задачи – способствовать тому, чтобы стратегические цели, поставленные президентом, были достигнуты. Активное включение во все стадии реализации приоритетных национальных проектов – это первоочередная задача. Важна и организация партийного и общественного контроля над проектами. Я убежден, что у нас все получится, - отметил глава края в своем выступлении.

Также на региональной конференции был переизбран секретарь регионального отделения партии — им вновь стал Александр Романенко, и обновлен состав политсовета. В списке политсовета появилось восемь новых имен, в числе которых Виктор Томенко, главы Поспелихинского и Крутихинского районов Игорь Башмаков и Сергей Дятлов, зампредседателя комитета АКЗС по экономике, промышленности и предпринимательству Игорь Панарин и другие (всего 115 человек).

- В 2019 году перед партией стоят серьезные задачи по реализации партпроектов, кадровой работе, развитию региона. Выполнять их будем обновленной командой. В планах - привлечение новых людей в партийные ряды, материально-техническое обеспечение партийных ячеек, поддержка общественных и гражданских инициатив и другое, - сказал Александр Романенко.

Он пояснил, что теперь руководящим органом реготделения партии стал Президиум, а не политсовет, как это было ранее. Именно Президиум будет реализовывать большинство оперативных полномочий как юридическое лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU