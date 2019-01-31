2019-01-31T06:20:36+03:00
Экономика

ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам в 1,5 раза

Драйверами роста продаж стали ипотека и кредиты наличными
Поделиться:
Изменить размер текста:

По итогам 2018 года ВТБ нарастил выдачу розничных кредитов до 1,5 трлн рублей, увеличив результат предыдущего года на 50%. Драйверами роста продаж стали ипотека (+56%) и кредиты наличными (+49%). Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе отчетной пресс-конференции в среду.

Общий объем розничного кредитного портфеля ВТБ увеличился за 2018 год на 25%, превысив 2,8 трлн рублей. Ипотечный портфель достиг 1,4 трлн рублей (рост на 25%). За прошлый год банк выдал жилищных кредитов на сумму 671 млрд рублей. Портфель кредитов наличными превысил 1,19 трлн рублей (+29%), объем выдачи в рамках данного продукта составил 781 млрд рублей. На 19% выросли продажи автокредитов, составившие 85 млрд рублей. Всего на рынке розничных кредитов ВТБ нарастил свою долю на 0,44 п.п. – до 18,97%.

Портфель привлеченных средств физлиц ВТБ (с учетом инвестиционных продуктов) вырос на 31% - до 4,5 трлн рублей. При этом ресурсный портфель банка достиг 3,8 трлн рублей (+23,5%), портфель инвестиционных продуктов – 702 млрд (+92%). Средства под управлением клиентов Private Banking выросли на 38%, до 1,8 трлн рублей. Банк показал рекордный рост доли рынка привлечения – на 1,46 п.п., до 13,57%.

«За прошедший год розница ВТБ значительно увеличила свои бизнес-показатели и существенно нарастила долю на рынке. Столь высокие результаты во многом связаны с эффектом от объединения банков и естественной синергией с корпоративным бизнесом группы ВТБ, – отметил Анатолий Печатников. – Сегодня мы обслуживаем свыше 12 млн активных клиентов-физлиц и хотим в наступившем году увеличить этот показатель до 13,6 млн. Основными каналами привлечения станут новые зарплатные проекты и объединенная региональная сеть».

По словам Анатолия Печатникова, в 2019 году с учётом трех банков («Возрождение», «Саровбизнесбанк», «Запсибкомбанк») ВТБ намерен нарастить портфель кредитов физлиц на 21%, до 3,6 трлн рублей, портфель привлеченных средств – на 18%, до 4,9 трлн. Банк планирует открыть свыше 50 новых офисов и выдать более 2,6 млн зарплатных карт.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До -44 градусов передают алтайские синоптики на начало февраля
Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в Барнауле
Тягач сбил пешехода на трассе около Барнаула
Барнаулец потерял 22 тысячи рублей при покупке саксофона
Неадекватный житель Новоалтайска изгонял нечистую силу из чужого дома
Светофоры отключили на двух перекрестках в Барнауле
Виктор Томенко вошел в состав президиума регионального политсовета «Единой России»
Какие участки теплосетей заменят в Рубцовске в 2019 году?
Антиперспиранты могут стать причиной развития рака груди
В Барнауле осудили создававшую сайты мошенницу
1 февраля начнется регистрация для получения путевок в детские лагеря
«Ленту» могут оштрафовать на полмиллиона за рекламу с подвохом на Алтае
Житель алтайского села из мести нанес знакомому 55 ножевых ранений
Частный дом взорвался в Рубцовске после утечки газа
Барнаулец пригласил незнакомца в свою квартиру, а тот его обокрал
Коммунальную аварию устранили на улице Малахова в Барнауле
Самолет, летевший из Москвы в Барнаул, экстренно вернулся в «Шереметьево»
Сколько ДТП произошло на «Чуйском тракте» и трассе А-322 в 2018 году
На Южном устранили коммунальную аварию
ВТБ и Высшая школа экономики обсудят VR-технологии и блокчейн с финалистами олимпиады «Я – профессионал»
В Барнауле в ближайшие дни похолодает до -39 градусов
Барнаульскую «Ленту» оштрафовали за недостоверную рекламу 40%-х скидок
Трамваи и автобусы поменяли маршрут из-за коммунальной аварии в Барнауле
Уголовное дело возбудили после ложного минирования школ Барнаула