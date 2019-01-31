2019-01-31T06:39:04+03:00
Общество

Какие участки теплосетей заменят в Рубцовске в 2019 году?

Перекладка трубопроводов будет проводиться на шести участках в разных районах города
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На проведение всех запланированных работ компания направит более 19,6 млн рублей.На проведение всех запланированных работ компания направит более 19,6 млн рублей.Фото: предоставлено пресс-службой
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Более трех километров сетей отопления и горячего водоснабжения заменит Сибирская генерирующая компания в Рубцовске в 2019 году. Перекладка трубопроводов будет проводиться на шести участках в разных районах города. Работы намечены на межотопительный период.

На проведение всех запланированных работ компания направит более 19,6 млн рублей.

400 метров тепловой сети будет переложено на улице Алтайской между домами №11 и №13. Еще 800 метров трубопроводов отопления и 400 метров теплосети горячего водоснабжения заменят на участке от тепловой камеры на пересечении улиц Алтайской и Светлова до тепловой камеры, находящейся с юго-восточной стороны стадиона «Спарта».

«Участок около спортивной школы был выбран не случайно. По просьбе администрации города в этом году мы отремонтируем теплосеть вблизи места расположения будущего «Ледового дворца», чтобы в дальнейшем не нарушать проведённое на этой территории благоустройство», - рассказал Олег Семеньков, заместитель директора по эксплуатации тепловых сетей рубцовского подразделения СГК.

Еще два участка капитально отремонтируют в центральной части города на проспекте Ленина: 300 метров сетей отопления между домами №38 и №40 и 330 метров сетей горячего водоснабжения между многоэтажками под номерами №40 и №46.

В западной части Рубцовска будет проведён капитальный ремонт 600 метров тепловой сети на улице Мичурина в границах улиц Ростовская и Одесская.

На юге города 170 метров трубопровода отопления и 90 метров теплосети горячего водоснабжения поменяют на участке между домами №201А и №203Б на проспекте Ленина.

Перекладка трубопроводов будет проводиться на шести участках в разных районах города. Фото: предоставлено пресс-службой

Перекладка трубопроводов будет проводиться на шести участках в разных районах города.Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Работы по перекладке трубопровода намечены на межотопительный период Фото: предоставлено пресс-службой

Работы по перекладке трубопровода намечены на межотопительный периодФото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Более трех километров сетей отопления и горячего водоснабжения заменит Сибирская генерирующая компания в Рубцовске в 2019 году. Фото: предоставлено пресс-службой

Более трех километров сетей отопления и горячего водоснабжения заменит Сибирская генерирующая компания в Рубцовске в 2019 году.Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

На проведение всех запланированных работ компания направит более 19,6 млн рублей. Фото: предоставлено пресс-службой

На проведение всех запланированных работ компания направит более 19,6 млн рублей.Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

На проведение всех запланированных работ компания направит более 19,6 млн рублей Фото: предоставлено пресс-службой

На проведение всех запланированных работ компания направит более 19,6 млн рублейФото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

ИСТОЧНИК KP.RU

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